Новини 9 березня: наслідки ракетної атаки РФ, Фрідман й Авен хочуть скасування санкцій ЄС

Про наслідки ракетної атаки РФ. В цілому в Україні після російських атак у четвер відсутня проблема дефіциту електроенергії, проте ворог пошкодив мережу, якою електрика доставляється до регіонів.

РФ ракетною атакою 9 березня не вдалося знищити енергосистему України, вона залишається цілісною. В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії.

Ліквідація наслідків 15-ї терористичної атаки росіян на енергосистему триває - станом на 19:00 найскладніша ситуація на Харківщині та Житомирщині.

Про Фрідмана й Авена. Підсанкційні акціонери "Альфа-груп" Михайло Фрідман та Петро Авен особисто спілкувались з підписантами листа до керівництва ЄС щодо зняття санкцій і домовлялися про їхню підтримку.

Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, оскільки вони прагнуть звільнитися від західних санкцій.

Про ЗАЕС. Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожувало аварією з радіаційними наслідками для всього світу.

Згодом фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване ракетними ударами 9 березня.

Про санкції проти "Росатому". Щонайменше три країни Євросоюзу - Франція, Угорщина та Болгарія - блокують запровадження санкції проти "Росатому", для такого рішення потрібна згода всіх 27 держав-членів.

Про ОГТСУ. Мінфін підтримує проведення корпоративної реформи в Операторі ГТС України та просить Міненерго прискорити її, оскільки це є необхідною умовою отримання Україною мікрофінансової допомоги від ЄС на суму до 18 млрд євро.

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