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"Укренерго" відновило енергоживлення ЗАЕС після ракетної атаки РФ

Четвер, 9 березня 2023, 15:44 - Олексій Павлиш

Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване ракетними ударами 9 березня.

Про це заявили в "Укренерго".

"ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.

Економічна правда

Укренерго енергетика АЕС війна
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