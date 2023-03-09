Фрідман і Авен планують продати свої частки в Альфа-банку давньому партнеру: хочуть вийти з-під санкцій – FT

Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, оскільки вони прагнуть звільнитися від західних санкцій.

Про це пише Financial Times з посиланням на 4 джерела, які безпосередньо знайомі з угодою та документами, що деталізують її умови.

Зазначається, що давній діловий партнер олігархів Андрій Косогов, який не потрапив під санкції, погодився купити російський банк за 178 млрд рублів ($2,3 млрд) у його кіпрської материнської компанії.

За умови схвалення регуляторних органів, Фрідман і Авен, перестануть бути непрямими акціонерами Альфа-Банку, додали вони.

"Російські олігархи борються із західними санкціями, накладеними на них через їхні ймовірні зв'язки з Кремлем. США і Велика Британія ввели штрафні заходи проти Альфа-Банку минулого року після вторгнення РФ в Україну, а ЄС запровадив свої заходи минулого місяця.

Фрідман і Авен не отримали жодних вказівок на те, що продаж Альфа-Банку переконає ЄС зняти санкції, які країни-члени повинні продовжити до 15 березня", - пише FT.

Фрідман, який виріс в Україні, заробив свої статки в Росії і переїхав до Лондона в 2015 році, давно заперечує твердження про свою близькість до Кремля. Він і Авен володіють 45% акцій Альфа-Банку через люксембурзьку холдингову компанію, яка, в свою чергу, контролює кіпрську материнську компанію банку.

Вони "хочуть зробити все можливе, щоб вийти зі своїх російських активів, щоб санкції були зняті", - сказав один із співрозмовників видання.

Угода має бути завершена цієї весни і має бути схвалена регуляторними органами, включаючи російський центральний банк і податкові органи. Також може знадобитися схвалення санкційних органів США та ЄС. До російського вторгнення в Україну балансова вартість банку становила $10,6 млрд, пише FT.

Фрідман і Авен відмовилися від коментарів. Косогов підтвердив, що продаж узгоджений, але відмовився від подальших коментарів.

Транзакція є "красивою угодою на папері", оскільки в угоді між Косоговим і кіпрською компанією жодна зі сторін не перебуває під санкціями, сказав один із співрозмовників, обізнаний з цим питанням.

"Фрідман і Авен уникають санкцій, Косогов отримує банк, а банк має одного єдиного російського акціонера", - сказав співрозмовник.

Завершення угоди може бути складним через складність отримання схвалення регуляторних органів у кількох юрисдикціях, застерігають двоє співрозмовників.

Авен покинув Росію незабаром після участі в круглому столі з Путіним в день початку війни і досі не повернувся. Фрідман продовжує жити у Британії. Він володіє будинком на півночі Лондона вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів.

Косогов, колишній керівник інвестиційного підрозділу "Альфи", мав найменшу частку серед п'яти бізнесменів до березня минулого року, коли Британія і ЄС наклали санкції на Фрідмана, Авена та їхніх партнерів Германа Хана і Олексія Кузьмічова.

Хан і Кузьмічов передали свої частки в люксембурзькій компанії Косогову, збільшивши його частку до 41%, а також свої частки в LetterOne, лондонській інвестиційній компанії, яку олігархи заснували в 2013 році.

Економічна правда