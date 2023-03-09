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Ліквідація наслідків атаки РФ триває, найскладніша ситуація на Харківщині і Житомирщині – "Укренерго"

Четвер, 9 березня 2023, 19:30 - Олексій Павлиш

Ліквідація наслідків 15-ї терористичної атаки росіян на енергосистему триває - станом на 19:00 найскладніша ситуація на Харківщині та Житомирщині.

Про це заявили в "Укренерго".

"На Житомирщині вдень вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах.

На спільній нараді за участю голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, керівництва Житомирської обласної військової адміністрації на чолі з Віталієм Бунечко, мера Житомира Сергія Сухомлина та керівництва АТ "Житомиробленерго" Олексія Шекети було розроблено план усунення наслідків руйнувань та аварії в області, напрацьовані резервні схеми заживлення споживачів", - йдеться у повідомленні.

Проте ситуація з енергоживленням в області все ще хитка. Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти Укренерго в Житомирській області. Всього за результатами чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було 6 влучань ракет та 3 БПЛА.

"Зважаючи на складність отриманих пошкоджень в цьому регіоні, було визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів. Водночас ми будемо робити все можливе, щоб скоротити цей термін. Для забезпечення живлення в області впроваджується графік планових відключень, які застосовуватиме оператор системи розподілу АТ "Житомиробленерго", - додали в держкомпанії.

В "Укренерго" також працюють над відновленням енергопостачання Харківщини. Зараз заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів.

"Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо", - кажуть в "Укренерго".

На Одещині запроваджені планові графіки відключень.

Водночас у дніпровському регіоні мережевих обмежень немає.

Живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми України, перерване обстрілами ворога, було відновлено.

Нагадуємо:

За оновленою інформацією, на Київщині та Дніпропетровщині були скасовані екстрені відключення світла, проте досі знеструмлена частина Одещини та окремі райони Києва.

В цілому в Україні після російських атак у четвер відсутня проблема дефіциту електроенергії, проте ворог пошкодив мережу, якою електрика доставляється до регіонів.

Економічна правда

Укренерго енергетика електроенергія війна
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