Розтрата понад 200 мільйонів в "Укргазбанку": НАБУ оголосило ще 10 підозр

Детективи НАБУ за процесіального керівництва САП повідомили про підозру "ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн".

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

"За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку "винагороди".

Крім того з’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність", - йдеться у повідомленні.

Дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

САП уточнює, що п’ятеро з цих осіб перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

"На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління "Укргазбанку".

Як вже повідомлялось, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень", - додали в САП.

Досудове розслідування триває.

Нагадуємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 10 лютого залишила без змін заочний арешт для колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка.

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 3 січня, задовольнив клопотання НАБУ та продовжив термін слідства у справі розтрати 206 мільйонів гривень Укргазбанку.

Детективи НАБУ подали клопотання про продовження строків досудового розслідування на 12 місяців у справі проти ексголови НБУ Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні коштів державного "Укргазбанку" на понад 206 млн грн.

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко, якому ВАКС обрав заочне тримання під вартою, заявив про "політичне переслідування" і те, що суд відмовив в усіх клопотаннях, які заявляла сторона захисту: збирається подавати апеляцію.

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідувані УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком" у 2014-2019 роках.

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розтрати понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розтрати 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

9 листопада прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила, що колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.

Економічна правда