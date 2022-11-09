Ексголову НБУ Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук – САП

Колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк в коментарі Укрінформ.

"Колишнього голову Національного банку оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в Укргазбанку", – розповіла представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

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Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".