ВАКС залишив у силі заочний арешт для ексголови НБУ Шевченка: той каже про політичне переслідування

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 10 лютого залишила без змін заочний арешт для колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"10 лютого 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на рішення слідчого судді, який обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Національного банку України, підозрюваному в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво "Укргазбанку" забезпечило укладання 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахувало понад 206 млн грн за їхні "послуги".

"Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду голови правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Слідство триває", - додали в САП.

Факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування Шевченка на посаді голови Нацбанку, а виконання ним повноважень голови правління "Укргазбанку".

"Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - резюмували в САП.

Водночас сам Шевченко, коментуючи рішення Апеляційної палати ВАКС, заявив про те, що ВАКС "остаточно продемонстрував, що ціллю відкритої проти мене справи є не правосуддя, а переслідування як таке".

"Показна суворість цього рішення не може не викликати подив, оскільки навіть для найбільш одіозних діячів ВАКС застосовує більш легкі заходи. Але, схоже, що у суддів є настанова сприймати мою справу як "особливу", - написав Шевченко у Facebook.

За словами ексголови НБУ, йому не дозволяють брати участь у судових засіданнях.

"Суд відмовляє звинуваченому у праві захищати себе. Клопотання про мою участь в процесі в режимі відеоконференції – відхилені.

Відхилено також більше 40 клопотань та заяв захисту – тобто всі без винятку звернення моїх адвокатів оцінюються судом апріорі як такі, що не можуть бути задоволені. При цьому відмови стосуються навіть таких суто процесуальних питань, як допит свідків чи витребування додаткових доказів", - стверджує Шевченко.

Він додав, що "суд не намагався навіть робити вигляд, що вивчає справу. На дослідження більше 15 томів справи (кожен том по 300-350 аркушів) колегії суддів знадобилося лише декілька годин".

"Вважаю відкриту проти мене справу штучно створеною та такою, що не містить жодних доказів. Вона розвалиться у будь-якому європейському суді. Дії НАБУ та ВАКС розцінюю як ангажовані та незаконні. Показову жорсткість та неадекватність дій суду та детективів розцінюю як політичне переслідування.

Хід моєї справи є дуже тривожним сигналом і приводом замислитися: а чи дійсно існує в Україні судова гілка влади як незалежна інституція чи це лише один із елементів репресивної машини держави", - резюмував Шевченко.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 3 січня, задовольнив клопотання НАБУ та продовжив термін слідства у справі розтрати 206 мільйонів гривень Укргазбанку.

Детективи НАБУ подали клопотання про продовження строків досудового розслідування на 12 місяців у справі проти ексголови НБУ Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні коштів державного "Укргазбанку" на понад 206 млн грн.

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко, якому ВАКС обрав заочне тримання під вартою, заявив про "політичне переслідування" і те, що суд відмовив в усіх клопотаннях, які заявляла сторона захисту: збирається подавати апеляцію.

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідувані УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком" у 2014-2019 роках.

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розтрати понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розтрати 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

9 листопада прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила, що колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.

Економічна правда