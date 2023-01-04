Розтрата понад 200 мільйонів в Укргазбанку: ВАКС продовжив термін слідства ще на рік

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 3 січня, задовольнив клопотання НАБУ та продовжив термін слідства у справі розтрати 206 мільйонів гривень Укргазбанку.

Про це повідомив ексголова НБУ Кирило Шевченко, якому оголошено підозру в цій справі.

8 грудня ВАКС обрав максимально суворий запобіжний захід для Шевченка – заочне тримання під вартою.

"Тобто, ще 3 тижні тому суд вважав, що у слідства достатньо доказів і для оголошення підозр, і для оголошення розшуку, і для обрання найсуворішого запобіжного заходу… Ще раз – ВАКС своїм рішенням підтверджує, що у слідства нічого нема, і вся ця вистава із оголошенням підозр і розшуком була лише піар-кампанією НАБУ", – заявляє ексголова НБУ та колишній керівник "Укргазбанку".

Він наголосив, що законність його діяльності на посту голови правління Укргазбанку неодноразово була підтверджена перевірками провідних світових аудиторських компаній та Світовим банком.

"Справа НАБУ проти мене є політично вмотивованою, штучно створеною і не містить жодних доказів. Вона розвалиться у будь-якому неупередженому суді. Якщо, звісно, дійде до нього", – вкотре додав Шевченко.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Детективи НАБУ подали клопотання про продовження строків досудового розслідування на 12 місяців у справі проти ексголови НБУ Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні коштів державного "Укргазбанку" на понад 206 млн грн.

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко, якому ВАКС обрав заочне тримання під вартою, заявив про "політичне переслідування" і те, що суд відмовив в усіх клопотаннях, які заявляла сторона захисту: збирається подавати апеляцію.

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідувані УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком" у 2014-2019 роках.

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розтрати понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розтрати 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

9 листопада прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила, що колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.