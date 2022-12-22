У Раді знову хочуть звільнити очільника Рахункової палати Пацкана

У Верховній Раді повторно зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Текст проєкту постанови № 8297 від 21 грудня поки не оприлюднили.

Нагадаємо:

Верховна Рада провалила голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Чинний голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав листа на спікера ВР та фракції, що відкликає свою заяву про звільнення з посади.

Раніше Железняк повідомляв, що буде голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати, замість нього на посаду, наймовірніше, призначать ексглаву Держаудитслужби Геннадія Пліса.

ВІДЕО ДНЯ

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав заяву про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку: заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".

У понеділок, 7 листопада, НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Економічна правда