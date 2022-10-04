Енергетичне Співтовариство погрожує ресертифікацією ОГТСУ у разі затягування реформи корпоративного управління

Секретаріат Енергетичного Співтовариства вимагає прискорити реформу системи корпоративного управління в Операторі ГТС України та невідкладно прийняти новий статут компанії.

Про це йдеться у листі, адресованому прем'єр-міністру Денису Шмигалю та міністру енергетики Герману Галущенку, який є у розпорядженні ЕП.

"Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримує Уряд України у посиленні корпоративного управління державними підприємствами в енергосекторі, в тому числі Оператора газотранспортної системи України (ГТСУ), відповідно до найкращих

міжнародних практик та європейських правил анбандлінгу.

Ми теж неодноразово висловлювали наші занепокоєння щодо дворівневої структури управління ОГТСУ та його акціонера МГУ.

Щоб усунути ці недоліки, ми постійно підтримуємо у спрощенні існуючої структури, зберігаючи найвищі стандарти незалежності та ефективного управління. З огляду на останні події, забезпечення швидкої реалізації узгодженого плану заходів з корпоративного управління ОГТСУ (Дорожня карта) зараз важливе, ніж будь-коли", - йдеться у листі.

Енергетичне Співтовариство "заохочує уряд негайно розпочати" наступні ключові кроки в реалізації Дорожньої карти:

передача пакету акцій ОГТСУ від МГУ до Міненерго;

прийняття нового статуту ОГТСУ, що можна зробити паралельно;

початок процедури відбору членів Наглядової ради; обрання та призначення правління ОГТСУ новою наглядовою радою ОГТСУ після її формування;

"Ми впевнені, що зазначені ключові кроки дозволять завершити реформу корпоративного управління ОГТСУ до кінця жовтня. Це забезпечить ефективне та безперебійне виконання ОГТСУ своїх обов'язків під час складного ОЗП", - додали в Співтоваристві.

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При цьому у листі наголошується, що нещодавні законодавчі ініціативи щодо прийняття спеціального закону не є необхідними для проведення реформи, а навпаки - лише затримають імплементацію Дорожньої карти.

"Законопроєкт, який уже зареєстрований у парламенті, майже напевно призведе до затримки процесу реформ", - йдеться у листі.

"Ми люб’язно просимо вашої особистої підтримки у просуванні процесу реформ та доведенні його до швидкої реалізації. Це було б важливим кроком для уникнення повторної сертифікації ОГТСУ за європейськими енергетичними правилами", - йдеться у листі.

Нагадуємо:

Посли G7 в Україні висловили занепокоєння втручанням влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та ПрАТ НЕК "Укренерго".

У Верховній Раді пропонують приєднати АТ "Магістральні газопроводи України" до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ).

Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона.

Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

Звільнений з посади голови Оператора ГТС України Сергій Макогон готує позов, аби оскаржити це рішення.

Макогон серед основнхи причин свого звільнення називав те, що він активно лобіював проведення реформи з подальшою ліквідацією АТ "МГУ".

У серпні ЕП писала, що Міністерство енергетики пропонує призначити на посаду керівника "Оператора ГТС" заступника міністра енергетики Миколу Колісника замість Сергія Макогона, який очолює компанію з 2019 року.

В розпорядженні ЕП також опинився лист НАЗК голові Наглядової ради МГУ, в якому агентство попереджає про можливий конфлікт інтересів у Колісника.

Секретаріат Енергетичного співтовариства, який брав участь у сертифікації Оператора ГТС України, висловив стурбованість щодо контролю Кабміну над ОГТСУ та за проведення корпоративної реформи в регуляторі.

Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління ОЕСР при призначенні гендиректора "Оператора ГТС України".

Економічна правда