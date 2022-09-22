Макогон планує оскаржити своє звільнення з ОГТСУ в суді

Звільнений з посади голови Оператора ГТС України Сергій Макогон готує позов, аби оскаржити це рішення.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я категорично не згоден із причинами звільнення. Вважаю їх маніпулятивними, формальними та необґрунтованими... Тому готуюся до позову проти мого звільнення", - написав він.

Макогон розповів, що офіційними причинами звільнення стало невиконання рішень наглядової ради "Магістральні газопроводи України" щодо впровадження нової облікової політики та перевипуску фінансової звітності за 2020 рік на її основі.

Водночас ОГТСУ знайшов значні невідповідності нової облікової політики МСФО (Міжнародним стандартам фінансової звітності) та надав аргументовану відповідь МГУ, щодо неможливості її впровадження, тому що закон вимагає вести звітність відповідно до МСФО.

Крім того, незалежний аудит показав, що перевипуск звітності за 2020 рік на базі нової облікової політики призведе до відкликання попереднього висновку і, скоріше за все, до надання негативного висновку, що означатиме, що звітність не є об’єктивною та не відповідає міжнародним стандартам.

"А це означає для компанії, як мінімум, неможливість залучати зовнішнє фінансування. Зазвичай у нормальних компаніях НР звільняє менеджмент, якщо отримує негативний висновок незалежного аудитора. А в МГУ навпаки, маючи позитивний аудиторський звіт, вони вимагали його переробити з великою імовірністю отримати негативний", – додав Макогон.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона.

Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

Макогон заявив, що дізнався про звільнення, перебуваючи у відрядженні та назвав такі дії МГУ диверсією, яка має на меті паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку осінньо-зимового періоду.

Сергій Макогон очолював ОГТСУ з моменту його створення в 2019 році.

У серпні ЕП писала, що Міністерство енергетики пропонує призначити на посаду керівника "Оператора ГТС" заступника міністра енергетики Миколу Колісника замість Сергія Макогона, який очолює компанію з 2019 року.

В розпорядженні ЕП також опинився лист НАЗК голові Наглядової ради МГУ, в якому агентство попереджає про можливий конфлікт інтересів у Колісника.

Секретаріат Енергетичного співтовариства, який брав участь у сертифікації Оператора ГТС України, висловив стурбованість щодо контролю Кабміну над ОГТСУ та за проведення корпоративної реформи в регуляторі.

Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління ОЕСР при призначенні гендиректора "Оператора ГТС України".





