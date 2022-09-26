Посли G7 занепокоєнні втручанням влади в роботу "Укренерго" та ОГТСУ

Посли G7 в Україні висловили занепокоєння втручанням влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та ПрАТ НЕК "Укренерго".

Про це йдеться у повідомленні послів G7 у Twitter.

"Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) в державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію і прискорить відновлення після війни", – йдеться в твіті.

Посли #G7 стурбовані втручанням влади в управління Оператора #ГТС України та #Укренерго. Постійне дотримання реформ корпоративного управління #ОЕСР в 🇺🇦 державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію та прискорить відновлення 🇺🇦 після війни. September 24, 2022

Як пише Інтерфакс-Україна, посол США в Україні Бріджит Брінк раніше за підсумками зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком також заявила, що Україні важливо прозоре управління державними підприємствами згідно зі стандартами ОЕСР, щоб вона залишалася сильною перед лицем агресії РФ, особливо "Укренерго" і ОГТСУ.

Нагадуємо:

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Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона.

Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

У серпні ЕП писала, що Міністерство енергетики пропонує призначити на посаду керівника "Оператора ГТС" заступника міністра енергетики Миколу Колісника замість Сергія Макогона, який очолює компанію з 2019 року.

В розпорядженні ЕП також опинився лист НАЗК голові Наглядової ради МГУ, в якому агентство попереджає про можливий конфлікт інтересів у Колісника.

Секретаріат Енергетичного співтовариства, який брав участь у сертифікації Оператора ГТС України, висловив стурбованість щодо контролю Кабміну над ОГТСУ та за проведення корпоративної реформи в регуляторі.

Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління ОЕСР при призначенні гендиректора "Оператора ГТС України".