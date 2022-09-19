"Магістральні газопроводи України" звільнили гендиректора Оператора ГТС Макогона

Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АТ "Магістральні газопроводи України".

"16 вересня 2022 року рішенням єдиного учасника ТОВ "ОГТСУ" було припинено повноваження Генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона", - йдеться у заяві.

"Перебуваючи у відрядженні, несподівано дізнався, що МГУ мене звільнило у минулу п’ятницю. 4 голоси проти 1го. Поки не зрозумів з яких причин", - написав у Facebook Макогон.

"Не знаю, що це? Диверсія - паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку ОЗП?

Жест останньої надії - остання спроба заблокувати реформу коруправління ОГТСУ та провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу. Після двох невдалих спроб провести через КМУ свою людину без конкурсу. Особливо цинічно це виглядає після того, як Європейський Союз, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та Світовий Банк підтримали реформу корпоративного управління Огтсу, яка передбачає:

1. Створення нової наглядової ради в самому ОГТСУ

2. Вже нова наглядова рада ОГТСУ має обрати новий склад правління ОГТСУ через прозорий конкурс.

3. МГУ має бути ліквідована як зайва ланка управління.

Звісно, це відбувається за неформальною підтримкою Міністерства Енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ОГТСУ", - додав він.

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Таке рішення МГУ він назвав "дуже безвідповідальним, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни".

Нагадаємо:

У серпні ЕП писала, що Міністерство енергетики пропонує призначити на посаду керівника "Оператора ГТС" заступника міністра енергетики Миколу Колісника замість Сергія Макогона, який очолює компанію з 2019 року.

В розпорядженні ЕП також опинився лист НАЗК голові Наглядової ради МГУ, в якому агентство попереджає про можливий конфлікт інтересів у Колісника.

Сергій Макогон очолював ОГТСУ з моменту її створення в 2019 році, Колісник отримав посаду заступника міністра енергетики в травні поточного року.

Економічна правда