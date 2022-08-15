Заступника Галущенка хочуть призначити головою Оператора ГТС. НАЗК попереджає про конфлікт інтересів

Міністерство енергетики пропонує звільнити з посади керівника "Оператора ГТС" Сергія Макогона та призначити на його посаду заступника міністра енергетики Миколу Колісника.

Про це свідчить лист Міненерго, який є у розпорядженні ЕП.

Лист підписаний заступником Германа Галущенка Фарідом Сафаровим адресований Наглядовій раді АТ "Магістральні газопроводи України", яка володіє 100% ОГТСУ.

В документі Наглядову раду закликають провести засідання 15 серпня та призначити Колісника в. о. гендиректора ОГТСУ.

В розпорядженні ЕП також опинився лист НАЗК голові Наглядової ради МГУ, в якому агентство попереджає про можливий конфлікт інтересів у Колісника.

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"Якщо Колісник брав участь у підготовці чи прийнятті рішень Міненерго щодо діяльності ОГТСУ, його призначення призведе до порушення ним вимог Конвенції ООН проти корупції та п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону, а трудовий договір підлягатиме припиненню як незаконний", - йдеться у листі.

У зв’язку з цим Агентство закликає з’ясувати, чи не призведе призначення Колісника до зазначених порушень.

Сергій Макогон очолює ОГТСУ з моменту її створення в 2019 році, Колісник отримав посаду заступника міністра енергетики в травні поточного року.

Економічна правда