Стало відомо, хто став новим гендиректором Оператора ГТС України

Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона.

Про це свідчать дані відкритого реєстру Youcontrol.

До цього Станчак працював заступником генерального директора з розвитку та трансформації Оператора ГТС.

Як пише Інтерфакс-Україна, у серпні 2017 року НАК "Нафтогаз України" затвердила Станчака президентом "Укртрансгазу". Однак він не зміг розпочати виконувати обов'язки через відсутність доступу до держтаємниці і в листопаді був переведений на посаду віцепрезидента УТГ.

у 2003-2004 роках у PGNiG Станчак відповідав за відділення функції оператора газотранспортної системи та утворення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System.

Згодом працював на посаді технічного директора – члена правління цієї компанії до 2008 року. А також був технічним директором – членом правління PGNiG Technologie.

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ВІДЕО ДНЯ

Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

макогон заявив, що дізнався про звільнення, перебуваючи у відрядженні та назвав такі дії МГУ диверсією, яка має на меті паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку осінньо-зимового періоду.

Сергій Макогон очолював ОГТСУ з моменту його створення в 2019 році.





