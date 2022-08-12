Росіяни вкрали у агробізнеса Ахметова 200 тисяч тонн зерна 

Російські окупанти вкрали у компанії HarvEast Ріната Ахметова близько 200 тисяч тонн врожаю на територіях сходу України, тимчасово окупованих агресором.

Про це генеральний директор HarvEast Дмитро Скорняков розповів в інтервʼю Bloomberg.

Компанія HarvEast (входить до СКМ Ахметова), яка до повномасштабної війни входила до десятки найбільших землевласників в Україні.

Скорняков пояснив, що 50 тисяч тонн врожаю окупанти вкрали з елеваторів компанії, зокрема з сіл Мангуш і Нікольське поблизу Маріуполя, після чого вивезли вантаж до Росії. За оцінками компанії, ще близько 150 тисяч тонн було вкрадено з полів на тимчасово окупованих територіях, проте отримати точні цифри наразі неможливо.

"Найбільша втрата — цьогорічний урожай", — сказав Скорняков. "У червні почали збирати наше зерно, а ми не маємо доступу до цієї землі".

За даними компанії Terrascope із супутникових даних, деякі з полів HarvEast поблизу Ксенівки в окупованій Донецькій області були зібрані в червні.

HarvEast втратила близько двох третин своєї землі через російську окупацію, сказав Скорняков.

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