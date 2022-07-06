Новини 6 липня: банки повертають ринковий курс на безготівку, євро за крок від паритету з доларом

Про курс. Державний ПриватБанк з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Про євро. Котирування євро продовжують падати на ринку і в середу опустилися на ще майже 1% до 1,0163 за долар через ризик рецесії у єврозоні, зокрема на тлі скорочення газових поставок з Росії

Про виведення активів. Бюро економічної безпеки у межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчає транзакції понад 10 банків на суму 9 млрд грн.

Про газ. На українську газотранспортну систему чекає масштабна оптимізація внаслідок суттєвого скорочення поставок російським Газпромом до Європи, а за 3-5 років вони можуть взагалі зникнути

Про нафту. Котирування еталонної марки нафти Brent вперше за два місяці впали нижче 100 доларів за барель, і за день котирування втратили понад 10 доларів – це третє найбільше падіння за добу в історії. Вранці поріг у 100 доларів подолала нафта WTI, і все через можливу рецесію.

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Маскувався під латвійський. Як популярний в Україні сервіс OnlyOffice ховав російський слід

Фірма Ascensio System SIA з реєстрацією в Латвії має російське коріння і співпрацює з урядом країни-агресора. Серед її клєнтів – також держоргани України.