Газпром знову відмовляється від додаткових потужностей транзиту газу через Україну 

Російський Газпром знову не забронював додаткові потужності транзиту газу через українську газотранспортну систему на тлі стрімкого скорочення поставок газу з РФ до Європи.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані результатів бронювання.

Те, що російський "Газпром" на аукціоні в понеділок вирішив не резервувати додаткові потужності для транспортування газу до Європи українськими трубопроводами, ще більше посилює тиск агресора на ЄС.

Газпром вже тривалий час скорочує поставки газу до Європи, але протягом останніх місяців скорочення посилилося.

Так, зокрема, російський "Газпром" не використовує навіть вже сплачені та заброньовані потужності транзиту через точку "Суджа" через українську ГТС, а за перші чотири місяці року компанія скоротила транзит газу через Україну на 35,7% до 9 млрд кубів у річному вимірі.

Крім того, минулого тижня Газпром повідомив про зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції "Портова" газогону "Північний потік", що призвело до скорочення прокачки газу в Німеччину на 60%.

На наступний день в РФ заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проєкту та "катастрофи для Німеччини".

У Європі на скорочення поставок вже реагують: наприклад, Італія може запустити свій екстрений газовий план наступного тижня, якщо Росія продовжить обмежувати поставки, що може передбачати більшу залежність від вугілля.

Нагадуємо:

Котирування газових фʼючерсів у четвер у хабі TTF у Нідерландах підскочили до понад 1500 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом прокачки через "Північний потік".

Транспортування газу по обох нитках газопроводу "Турецький потік" буде тимчасово призупинено у період з 21 по 28 червня 2022 року у зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт.

З 11 травня Україна зупинила прокачку газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", де проходить майже третина транзиту газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи, через тимчасову окупацію цієї території України.

Аби транзитні зобов’язання перед європейськими партнерами повністю виконувалися ОГТС запропонував тимчасово перенести недоступні потужності з "Сохранівкі" на "Суджу", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.





