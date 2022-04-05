Абрамович вибув з переліку найбагатших власників спортивних клубів від Forbes

Російський олігарх Роман Абрамович вперше за останні шість років не потрапив до списку Forbes найбагатших власників спортивних команд.

Про це йдеться у статті Forbes.

"Початок 2022 року став бурхливим для Романа Абрамовича, майбутнього колишнього власника англійського футбольного клубу "Челсі".

Після вторгнення РФ в Україну російські олігархи почали потрапляти до санкційних списків, і Абрамович не став винятком. Нещодавно він оголосив, що продасть ФК "Челсі", який він купив за 190 млн дол у 2003 році і який, за останньою оцінкою, коштував 3 млрд доларів, а виручені кошти пожертвує на благодійність", - пише видання.

Вперше за шість років він не є одним із найбагатших власників спортивних команд у світі.

Після вторгнення РФ в Україну статки Абрамовича, які у січні оцінювались Forbes майже в 15 млрд дол, скоротились до 6,9 млрд дол.

Мільярдер опустився з 12-го на 17-е місце у рейтингу Forbes найбагатших бізнесменів Росії та посів 351-е місце у глобальному списку.

На перше місце у рейтингу найбагатших власників спортивних команд у 2022 році піднявся колишній топ-менеджер Microsoft Стів Балмер ($91,4 млрд, власник "Лос-Анджелес Кліпперс"). На друге місце опустився лідер попереднього рейтингу індійський мільярдер Мукеш Амбані ($90,7 млрд, власник "Мумбай Індіанс").

Нагадаємо:

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Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

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Корейський автовиробник Hyundai призупинив спонсорську угоду з ФК "Челсі" через санкції проти власника клубу.

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Власник ФК "Челсі" російський олігарх Роман Абрамович готовий відмовитися від продажу клубу британським чи американським покупцям, оскільки ці країни ввели санкції проти російських олігархів.

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Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Повідомлялося, що він виставив клуб на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Економічна правда