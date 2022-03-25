У боротьбі за покупку "Челсі" в Абрамовича визначились фаворити – FT

У боротьбі за покупку англійського футбольного клубу "Челсі" у Романа Абрамовича визначились фаворити - вартість може становити близько 3 млрд фунтів.

Про це пише Financial Times.

Так, найцікавіші пропозиції зробили дві групи - одну з них очолює американський фінансист і співвласник "Лос-Анджелес Доджерс" Тодд Боелі, другу - інвестори зі США Джош Харріс і Девід Блітцер, співвласники баскетбольної команди "Філадельфія Севенті Сіксерс", розповіли газеті джерела.

Деякі інші претенденти, серед яких була саудівська група компаній Saudi Media Group, 24 березня отримали повідомлення про те, що їхні заявки відхилені, кажуть співрозмовники видання.

За словами джерела, заявки потенційних покупців оцінюються на основі складного набору критеріїв.

Враховується, зокрема, як будуть розподілені гроші від продажу: яка частка буде спрямована на благодійність, а яка вкладена в "Челсі" та стадіон клубу.

Досвід претендентів в управлінні активами також береться до уваги. Процесом продажу займається американський банк Raine Group.

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Економічна правда