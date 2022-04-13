Британський уряд задоволений чотирма претендентами на "Челсі" Абрамовича – ЗМІ

Британський уряд задоволений чотирма претендентами на покупку футбольного клубу "Челсі" у олігарха Романа Абрамовича - всі чотири претенденти пройдуть державну перевірку, щоб отримати дозвіл на покупку клубу.

Про це пише The Times.

"Уряд видасть спеціальну ліцензію на продаж, щоб гарантувати, що виручені кошти не дістануться Роману Абрамовичу, а також, що жоден з чотирьох консорціумів не має зв’язків з іншими особами, які підпадають під санкції", - пише видання.

Абрамович і правління "Челсі" приймуть рішення про покупця - вони не обов'язково виберуть найвищу ставку, оскільки вони віддадуть пріоритет власнику, який забезпечить найкращі перспективи клубу, додає газета.

Крім цього, можливий покупець повинен бути затверджений власниками і директорами клубів Прем’єр-ліги.

Видання нагадує, що є чотири пропозиції: від сім’ї Ріккетс, яка володіє "Чикаго Кабс", від співвласника "Лос-Анджелес Доджерс" Тодда Боелі, від співвласника "Аталанти" та акціонера "Бостон Селтікс" Стівена Пальюкі та від керуючих "Філадельфія Севенті Сіксерс" Девіда Блітцера і Джоша Харріса.

При цьому, остаточні пропозиції мають бути подані не пізніше четверга.

Нагадаємо:

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

Запроваджені санкції проти власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича та ліцензія, яка була оформлена на "Челсі", наразі зупиняють будь-яку перспективу продажу клубу. Проте британський уряд готовий розглянути це питання в майбутньому за низки умов.

Титульний спонсор англійського футбольного клубу "Челсі" – телеком- та інтернет-провайдер Three – призупинив співпрацю з клубом після запровадження британських санкцій проти власника клубу Романа Абрамовича, логотип приберуть з футболок.

Банк Barclays тимчасово заблокував банківський рахунок ФК "Челсі" у зв'язку із санкціями проти власника клубу Романа Абрамовича.

Англійська прем'єр-ліга відсторонила Абрамовича, проти якого запровадили санкції, від управління клубом.

Після запровадження санкцій проти власника ФК "Челсі" футболісти клубу вивчають можливість розірвання контрактів. У найгіршому випадку "Челсі" не зможе дограти сезон.

Корейський автовиробник Hyundai призупинив спонсорську угоду з ФК "Челсі" через санкції проти власника клубу.

Власники бейсбольного клубу "Чикаго Кабс" сім'я Ріккетс та мільярдер Кен Гріффін готують спільну пропозицію про купівлю ФК "Челсі". Загалом продаж клубу викликав інтерес з боку більш ніж 20 претендентів.

Власник ФК "Челсі" російський олігарх Роман Абрамович готовий відмовитися від продажу клубу британським чи американським покупцям, оскільки ці країни ввели санкції проти російських олігархів.

Уряд Великої Британії вніс зміни в операційну ліцензію ФК "Челсі". Материнська компанія може вкласти в клуб до 30 млн фунтів до його продажу, щоб підтримати його роботу на тлі проблем з готівкою та ліквідністю.

У боротьбі за придбання англійського футбольного клубу "Челсі" у Романа Абрамовича визначилися фаворити. Вартість може становити близько 3 млрд фунтів.

Раніше Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Повідомлялося, що він виставив клуб на продаж і хотів би отримати за нього близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Економічна правда