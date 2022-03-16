Націоналізація, "дядя Ваня" та відлік до дефолту: підсумки на економічному фронті 16 березня

Фото McDonald's в Москві, фото відредаговано getty images, еп

Трьох тижнів війни росії проти України вистачило, аби перекреслити більш ніж 100 років цивілізаційного розвитку країни. По-перше, з російського ринку виходять технологічні компаній, блокують експорт технологічної продукції та доступ до новітнього програмного забезпечення.

По-друге, росія сама перетворилася на зародок більшовицького режиму 1917 року, який може дозволити собі не платити за борговими зобов'язаннями та безперешкодно націоналізовувати приватну власність.

Більше того, агресор відмовляється від конвенції захисту прав людини, офіційно проголошуючи, що людські життя у російській федерації не вартують абсолютно нічого. Це ж вона демонструє щодо власних солдатів, який посилає на смерть в Україну, а також щодо "російськомовного населення Маріуполя", у якому російська армія створила гуманітарну катастрофу небачених досі масштабів.

Деградація росії виснажує її економіку та з кожним днем переконує все більшу кількість західних компаній та урядів відмовлятися від співпраці з країною-терористом, купівлі у неї енергоресурсів та здійсненні інвестицій у її падаючу економіку.

"Дядя Ваня" з присмаком більшовизму

Бойкот, який росії влаштували західні компанії, став дуже болючим ударом по самолюбству диктаторського режиму країни-терориста. Промовчати на "зухвальство" приватних компаній, які "посміли" вирішити зупинити свою діяльність у росії, там просто не могли.

Тому, згадавши "славетну історію" радянського союзу, кремль вирішив вдатися до перевіреного часом "розкуркулення" приватної власності.

У російському уряді вже розробили законопроєкт, який передбачає запровадження "зовнішнього управління" у компаніях, які вирішили піти з російського ринку після 24 лютого 2022 року.

Щоправда, документ дозволяє націоналізовувати не лише виключно іноземні компанії, але й компанії, у яких резидент країни Заходу має всього лише 25% акцій.

Якщо після початку повномасштабної війни росії проти України такі компанії вирішили зупинити свою діяльність в рф, то у них будуть запроваджувати "зовнішню адміністрацію" від імені держбанку "ВЕБ" або Агенства зі страхування вкладів.

Надалі протягом 3-6 місяців на базі активів такої компанії мають створити нову організацію, яку виставлять на продаж на аукціоні. Якщо покупців на конфісковану компанію не знайдеться, то вона перейде до державної власності.

Підготовка до націоналізації західних компаній на росії вже почалась. До федеральної служби по інтелектуальній власності рф надійшла заявку на реєстрацію логотипу "Дядя Ваня", зовнішній вигляд якого копіює логотип мережі фастфуду "МакДональдз".

Реєстрація цього товарного знаку відбулася якраз на тлі розмов про націоналізацію, а також після заяви мера москви про те, що у приміщеннях фастфуду у російській столиці розмістяться заклади громадського харчування.

30 днів до дефолту

16 березня російська федерація мала заплатити купонний платіж за своїми єврооблігаціями розміром 117 млн доларів. Сума для "могутньої російської економіки" невелика та цілком підйомна навіть в умовах кризи, яка розгортається в країні на тлі війни проти України та санкцій Заходу через агресію.

Проте шлях до 1917 року був би неповним, якби у ньому не було місця для дефолту за зовнішнім державним боргом. Тож і цей пункт диктаторський режим вирішив виконати по "методчці" відтворення радянського союзу.

Станом на закриття торгів на Лондонській біржі 16 березня власники бондів росії так і не отримали купонних платежів у доларах, повідомляє Reuters.

Уряд росії обґрунтовує несплату за зобов’язаннями західними санкціями. Мовляв, США та ЄС самі заблокували російські валютні резерви та можливість погашення боргу, тож "не залишили ніякого іншого вибору, окрім як розплатитися рублями".

Прострочення платежу за євробондами запускає "лічильник": протягом 30 днів росія ще зможе погасити борг разом зі штрафними санкціями. Якщо ж вона цього не зробить, то опиниться у дефолті.

Насправді Захід заблокував далеко не всі резерви росії. Країна все ще має доступ до золота, загальна вартість якого сягає близько 140 млрд доларів — це п'ятий за розміром запас монетарного золота у світі. І хоча можливості скористатися золотом для погашення боргу обмежені, однак вони досі є, проте росія ними навмисне не користується.

Напередодні рейтингове агентство Fitch заявило, що вважатиме дефолтом сплату купона за російськими облігаціями у рублях.

"Аська" та Россграм

Цього дня західні компанії в основному приймали половинчасті заходи щодо бойкоту росії. Про повне призупинення поставок в росію повідомив лише виробник настільної гри Warhammer Games Workshop. Ще 5 компаній лише частково обмежили співпрацю з країною.

Одразу три фармацевтичні компанії вирішили відповісти на російську агресію – втім, жодна з них не виходить з ринку повністю. Так, інвестиції, маркетинг та дослідницькі проекти припиняють швейцарська Novartis та американська Eli Lilly, інвестиції припинить і американська Merck & Co. Inc. Разом з тим, компанії залишають поставки та продажі ключових препаратів, а у Novartis продовжують працювати російські заводи.

Призупиняє роботу двох заводів з виробництва побутової техніки компанія Bosch – але не через ціннісні міркування, а через банальну нестачу компонентів за відсутності поставок з Європи. Інші п’ять заводів компанії на території країни-агресора залишаються, як і продажі продукції.

На енергетичних ринках від російської енергоресурсів продовжують цуратися як від прокажених. Найбільша німецька енергетична компанія E.ON припинить закупівлю газу у трейдингових фірм Газпрому. Втім, поточні контракти компанія планує виконати.

Бойкотує росію сфера мистецтва. Організатори кінофестивалю "Берлінале" заборонять будь-яку участь у події російським інституціям, делегаціям чи особам, які підтримують РФ у війні проти України. Крім того, аукціонні будинки Sotheby's та Christie's скасовують заплановані торги російським мистецтвом.

І якщо повідомлень про виходи компаній було небагато, однак протягом дня можна було спостерігати цілий "фонтан" наслідків санкцій для російських підприємств.

Так, "АвтоВАЗ" вже втомився імпортозаміщувати іноземні автівки і відправив працівників у відпустку на 20 днів через відсутність поставок комплектуючих. А щоб не втрачати прибутки за цей час – вдруге за місяць підвищив ціни на Lada.

Соцмережі теж борються, як можуть – VK Group, яка 16 березня акож опинилася на межі технічного дефолту, вирішила реанімувати месенджер ICQ (відомий як "аська"). Крім цього, у росії заговорили про власний аналог Інстаграму з креативною назвою Россграм.