Найбільша енергокомпанія Німеччини припинила закупівлю нових обсягів газу у Газпрому

Найбільша енергетична компанія Німеччини E.ON припинила закупівлю нових обсягів газу у торгових компаній Газпрому у Європі.

Про це пише reuters.

Група заявила, що хоча у неї немає довгострокових контрактів на постачання безпосередньо з виробниками газу, невелика кількість у її портфелі була придбана у торгових компаній Газпрому.

"Російський ринок не входить до наших цільових регіонів. Але ясно одне: якщо буде більш-менш тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв, це матиме наслідки і для нас", — наголошується у повідомленні представників групи.