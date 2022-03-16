Фармкомпанія Eli Lilly зупиняє експорт в РФ, крім ліків для хворих на рак та діабет
Американська фармацевтична компанія Eli Lilly зупиняє експорт ліків в РФ, але забезпечить, аби хворі на рак та діабет отримували свої медикаменти.
Про це йдеться в офіційній заяві компанії.
"Lilly глибоко стурбована трагічною втратою невинних життів в Україні – і визнає проблеми, з якими стикаються люди з доступом до основних ліків, таких як інсулін", – пише компанія. У Lilly зазначили, що передали Україні партію необхідних ліків.
"Ми також призупинили всі інвестиції, рекламні заходи та нові клінічні випробування в Росії, а також експорт не-необхідних ліків до цієї країни", – пише компанія. "Наші російські операції тепер зосереджені лише на тому, щоб люди, які страждають від таких захворювань, як рак і діабет, продовжували отримувати необхідні ліки".
Зазначається, що у разі, якщо компанія отримає будь-який прибуток від таких продажів, його буде передано на гуманітарну допомогу Україні.
Нагадуємо:
Фармкомпанія Pfizer заявила, що не може зупинити поставки ліків громадянам Росії, але весь прибуток з продажів в РФ віддасть на гуманітарну допомогу в Україні.
Німецький фармацевтичний гігант Bayer призупиняє інвестиції в РФ і Білорусі, а також припиняє весь неосновний бізнес у цих країнах.
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