Фармкомпанія Eli Lilly зупиняє експорт в РФ, крім ліків для хворих на рак та діабет

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly зупиняє експорт ліків в РФ, але забезпечить, аби хворі на рак та діабет отримували свої медикаменти.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

"Lilly глибоко стурбована трагічною втратою невинних життів в Україні – і визнає проблеми, з якими стикаються люди з доступом до основних ліків, таких як інсулін", – пише компанія. У Lilly зазначили, що передали Україні партію необхідних ліків.

"Ми також призупинили всі інвестиції, рекламні заходи та нові клінічні випробування в Росії, а також експорт не-необхідних ліків до цієї країни", – пише компанія. "Наші російські операції тепер зосереджені лише на тому, щоб люди, які страждають від таких захворювань, як рак і діабет, продовжували отримувати необхідні ліки".

Зазначається, що у разі, якщо компанія отримає будь-який прибуток від таких продажів, його буде передано на гуманітарну допомогу Україні.

Нагадуємо:

Фармкомпанія Pfizer заявила, що не може зупинити поставки ліків громадянам Росії, але весь прибуток з продажів в РФ віддасть на гуманітарну допомогу в Україні.

Німецький фармацевтичний гігант Bayer призупиняє інвестиції в РФ і Білорусі, а також припиняє весь неосновний бізнес у цих країнах.