Глибинне імпортозаміщення: АвтоВАЗ підвищив ціни на Lada вдруге за місяць

Російський АвтоВАЗ з 16 березня підвищив ціни на весь модельний ряд Lada вдруге за березень, в середньому - на 7%.

Це випливає із даних про рекомендовані роздрібні ціни на сайті автовиробника, передає Інтерфакс.

Так, вартість моделей сімейств Granta збільшилася в середньому на 5,2%, Niva і Niva Travel - на 5% і 5,8% відповідно, Vesta - на 7,1%. Сильніше подорожчали моделі Xray (в середньому +8,6%) та Largus (+11,8%).

Діапазон підвищення цін становив від 42 тис. руб. до 159 тис. руб.

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