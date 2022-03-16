Глибинне імпортозаміщення: АвтоВАЗ підвищив ціни на Lada вдруге за місяць
Середа, 16 березня 2022, 12:05
Російський АвтоВАЗ з 16 березня підвищив ціни на весь модельний ряд Lada вдруге за березень, в середньому - на 7%.
Це випливає із даних про рекомендовані роздрібні ціни на сайті автовиробника, передає Інтерфакс.
Так, вартість моделей сімейств Granta збільшилася в середньому на 5,2%, Niva і Niva Travel - на 5% і 5,8% відповідно, Vesta - на 7,1%. Сильніше подорожчали моделі Xray (в середньому +8,6%) та Largus (+11,8%).
Діапазон підвищення цін становив від 42 тис. руб. до 159 тис. руб.
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Працівники АвтоВАЗу відправляються в корпоративну відпустку з 4 по 24 квітня через "тривалу кризу в постачанні електронних компонентів".
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