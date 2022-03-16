Sotheby's і Christie's скасовують аукціони російського мистецтва
Аукціонні будинки Sotheby's та Christie's скасовують заплановані на червень торги російським мистецтвом на тлі вторгнення РФ в Україну.
Про це пише The Art Newspaper із посиланням на коментарі офіційних представників компаній.
"Sotheby's не проводитиме торги російським мистецтвом у червні. Наші серця та думки звернені до всіх, хто постраждав під час української кризи", - йдеться у заяві компанії.
Як зазначає The Art Newspaper, за кілька годин після того, як Sotheby's скасував аукціони, Christie's ухвалив аналогічне рішення.
Прес-служби обох аукціонних будинків також повідомили, що компанії виконують нові санкційні закони Великобританії та США, які забороняють угоди з фізичними особами та компаніями з Росії, внесеними до списку.
За даними The Art Newspaper, торги російським мистецтвом у Sotheby's під час "Російського тижня" у листопаді 2021 року становили 17,7 млн фунтів.
Раніше міжнародний аукціонний будинок Phillips, що належить російській компанії Mercury, повідомив, що передасть усю комісію покупця та продавця з торгів творами ХХ століття та сучасним мистецтвом на користь Червоного Хреста України.
Економічна правда
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