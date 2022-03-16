Назад у минуле: російська VK Group хоче перезапустити месенджер ICQ

Російська VK Group хоче перезапустити популярний у 2000-х месенеджер ICQ. Також планує запустити месенджер на базі VK Teams на тлі новин, що Slack обмежив роботу в РФ.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела.

ICQ входить до VK Group із 2010 року.

За словами співрозмовника, близького до компанії, проєкт перезапуску ICQ обговорювався на рівні топ-менеджменту VK Group на початку року - ще до початку вторгнення РФ в Україну та санкцій проти агресора.

За даними джерела "Ведомостей", консультації проходили ще 16-17 лютого.

Також зазначається, що санкції проти РФ та призупинення роботи західних компаній пришвидшили перемовини VK Group із владою.

Крім цього, планують прискорити запуск іншого месенджера. У планах - запустити обидва проєкти влітку 2022 року.

При цьому, поки не відомо, чим будуть відрізнятися нові версії ICQ та VK Teams.

У прес-службі VK Group не відповіли на запит "Ведомостей".

Нагадаємо:

Соцмережа Instagram заблокована в РФ з 14 березня.

Блокування Instagram коштуватиме Росії щонайменше 200 мільйонів доларів, підрахував Forbes.

Перед цим у РФ заблокували і Facebook.

Економічна правда