Назад у минуле: російська VK Group хоче перезапустити месенджер ICQ
Російська VK Group хоче перезапустити популярний у 2000-х месенеджер ICQ. Також планує запустити месенджер на базі VK Teams на тлі новин, що Slack обмежив роботу в РФ.
Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела.
ICQ входить до VK Group із 2010 року.
За словами співрозмовника, близького до компанії, проєкт перезапуску ICQ обговорювався на рівні топ-менеджменту VK Group на початку року - ще до початку вторгнення РФ в Україну та санкцій проти агресора.
За даними джерела "Ведомостей", консультації проходили ще 16-17 лютого.
Також зазначається, що санкції проти РФ та призупинення роботи західних компаній пришвидшили перемовини VK Group із владою.
Крім цього, планують прискорити запуск іншого месенджера. У планах - запустити обидва проєкти влітку 2022 року.
При цьому, поки не відомо, чим будуть відрізнятися нові версії ICQ та VK Teams.
У прес-службі VK Group не відповіли на запит "Ведомостей".
Нагадаємо:
Соцмережа Instagram заблокована в РФ з 14 березня.
Блокування Instagram коштуватиме Росії щонайменше 200 мільйонів доларів, підрахував Forbes.
Перед цим у РФ заблокували і Facebook.
Економічна правда
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