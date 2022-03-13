Бувай, бізнес-освіто, привіт, імпортозаміщення: підсумки економічного фронту 13 березня

Черга за молоком, Москва, 1990 рік getty images

Закінчується третій тиждень відколи росія ганебно вторглася на українські землі. І на економічному фронті з кожним наступним днем ще донедавна одна з найбільших економік світу перетворюється на сміття.

Економіка рф зазнає найбільшої кризи з часу оголошення дефолту наприкінці 1990-х, і вже готується до оголошення другого завдяки численним санкціям. Війна проти України тягне донизу і світову економіку, яка очікує критичних дефіцитів продовольства та готує новий антикризовий план, ще не завершивши попередній.

Десятки західних компаній щодня припиняють роботу в росії, чим знищують як робочі місця, так і податкові надходження для терористичного уряду. А росія, натомість, хоче арештовувати керівників таких компаній та націоналізовувати майно в останніх спробах втримати країну.

І доки захід обмежує інвестиції своїх громадян в росію та накладає санкції на її бізнесменів, ні ЄС, ні США, ні Британія не зупиняться, доки агресор не припинить жорстоку та сповнену злочинів війну проти України.

Тож спостерігаємо далі, як економіку агресора відрізають від цивілізованого світу та розповідаємо, що вона втратила 13 березня.

Без валюти, хутра та продовольства

У неділю Сполучені Штати опублікували деталі накладених днем раніше санкцій. Міністерство торгівлі повідомило росіянам, що доведеться жити не лише без американських золотих годинників, а й без мопедів, пива, тютюну, вина, шовку, хутра, автівок – і так на 19 сторінках.

І якщо санкції від Штатів здавалися болючими, то варто дочекатися понеділка, коли до них приєднається Євросоюз. Але країни блоку хочуть визначити поріг для товарів розкоші втричі нижчим від американського, що дозволить внести більше товарів.

З іншого боку, грошей, аби купувати їх у росії все одно немає – половина валютних резервів країни заморожені санкціями, а міжнародна торгівля суттєво обмежена. Не дивно, що країна-бензоколонка готується виплачувати рублями свої борги вже 16 березня.

Це далеко не все, що готує ЄС для росії у понеділок. Країни готуються заборонити інвестиції в енергетику агресора, накласти ще 15 персональних санкцій, включно з Романом Абрамовичем, запровадити нове ембарго та прицілитися на державні компанії і банки.

Не дарма російський уряд готується встановлювати ціни на продовольство і обмежувати його експорт.

Бізнес-освіта завдає удар у відповідь

Міжнародні компанії вирішили дати коротку перерву росії у вихідний день. У неділю свою позицію щодо війни проти України висловили значно менше компаній після "буму" у п’ятницю.

Вслід за пивними концернами Carlsberg та Heineken свою відповідь на російську агресію дав ще один пивний гігант – бельгійська компанія ABInBev, яка повідомила про відмову від прибутків з російського ринку.

Крім того, компанія намагається домогтися відкликання ліцензії на пиво Bud. Втім, остаточне рішення буде ухвалювати турецька пивна компанія Anadolu Efes, яка і володіє контрольним пакетом спільного підприємства.

Сьогодні Bosch Ukraine повідомила, що компанія зупинила поставки деталей та побутової техніки з ЄС і зупиняє два російські заводи. Втім, офіційної заяви на сайті глобальної компанії досі немає. Український офіс Toyota теж запевняє, що автовиробник зупинив виробництво та імпорт автомобілів у Росію.

Ще одна система грошових переказів з Британії Paysend зупиняє роботу в РФ через війну проти України. І це росіянам вже було важко переказувати гроші з блокуванням PayPal та виходом Visa та Mastercard. Ну і пританцьовувати groove на вечірках російським міленіалам доведеться у минулорічних Vans – бренд одягу та взуття вже припиняє продажі онлайн, а готується й зачинити двері офлайн магазинів.

Не можна не згадати й про самосанкції, адже відсьогодні в Російській Федерації соціальна мережа Instagram, яку раніше заблокував Роскомнадзор, перестала працювати.

Хоч міжнародний бізнес у неділю був і не надто активний, активізувалися центри бізнес-освіти. Ключові міжнародні асоціації бізнес-освіти призупиняють членство та акредитації для російських інституцій. Цілком логічно: немає цивілізованого бізнесу – немає і MBA.