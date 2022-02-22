Нацбанк різко ослабив гривню до долара та євро
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 23 лютого на рівні 28,99 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,90 грн (на 22 лютого – 32,29 гривні).
Нагадуємо:
Вранці 22 лютого після незаконного "визнання незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росією котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 10-44 копійок.
Події також обвалили українські облігації на закритті ринку у понеділок, а російські ринки за декілька годин впали на близько 15% і продовжили падіння у вівторок зранку.
21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні.
22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні, у першу хвилину вони стрибнули до 29 гривень.
22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 29,04 – 29,06 гривні.
Економічна правда
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