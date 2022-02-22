Нацбанк різко ослабив гривню до долара та євро

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 23 лютого на рівні 28,99 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,90 грн (на 22 лютого – 32,29 гривні).

Нагадуємо:

Вранці 22 лютого після незаконного "визнання незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росією котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 10-44 копійок.

Події також обвалили українські облігації на закритті ринку у понеділок, а російські ринки за декілька годин впали на близько 15% і продовжили падіння у вівторок зранку.

21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні, у першу хвилину вони стрибнули до 29 гривень.

22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 29,04 – 29,06 гривні.

Економічна правда