Гривня на закритті міжбанку ослабла до долара і євро

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22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 29,04 – 29,06 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 29,04 – 29,06 гривні;

Євро – 32,95 – 32,96 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,76 – 29,28 гривні. Євро купують за 32,55 гривні, продають за 33,18 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 29,04 – 29,36 гривні, євро – 32,90 – 33,46 гривні.

Нагадуємо:

Вранці 22 лютого після незаконного "визнання незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росією котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 10-44 копійок.

Події також обвалили українські облігації на закритті ринку у понеділок, а російські ринки за декілька годин впали на близько 15% і продовжили падіння у вівторок зранку.

21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні, у першу хвилину вони стрибнули до 29 гривень.

Економічна правда