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Курс валют 22 лютого: гривня перетнула 29 за долар

Вівторок, 22 лютого 2022, 11:37 - Дана Гордійчук
 
фото нбу

22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні, у першу хвилину вони стрибнули до 29 гривень. 

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США –  28,98 – 29,00 гривні;

Євро – 32,84 – 32,86 гривні.

 
Котирування гривні до долара на міжбанку 22 лютого
Finance.ua

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,64 – 29,26 гривні. Євро купують за 32,34 гривні, продають за 33,10 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,70 – 29,34 гривні, євро – 32,70 – 33,17 гривні.

Нагадуємо:

Вранці 22 лютого після незаконного "визнання незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росією котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 10-44 копійок.

Події також обвалили українські облігації на закритті ринку у понеділок, а російські ринки за декілька годин впали на близько 15% і продовжили падіння у вівторок зранку.

21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні.

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