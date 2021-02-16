"Нафтогаз" розпочав перемовини щодо розділення активів "Укрнафти" - Коболєв

"Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафти" щодо розділення активів компанії.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Зворотний зв'язок є. Ми створили робочу групу й розпочали переговори з міноритарними акціонерами про подальші кроки щодо майбутнього "Укрнафти". Ми, як мажоритарний акціонер, пропонуватимемо і вже запропонували розділення", - сказав Коболєв.

Раніше він заявляв, що без розділення активів "Укрнафти" група не зможе вийти на IPO, як це передбачає затверджена в жовтні 2020 року політика власності "Нафтогазу".

Засідання наглядової ради з розгляду пропозиції "Нафтогазу" щодо розділення активів має відбутися 25 лютого в режимі відеоконференції, на нього буде запрошено голову правління "Укрнафти" Олега Геза і директора департаменту юридичного супроводу В'ячеслава Карташова.

"Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

Нардеп і соратник олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця підтвердив, що група "Приват" управляє "Укрнафтою" з 2003 року (Палиця був головою правління компанії у 2003-2007 роках).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" як акціонер понад 50% акцій "Укрнафти" доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів "Укрнафти" між НАК та міноритарними акціонерами.

Міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, які належать групі Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Станом на літо 2016 року сума позову складалася з: 2,063 млрд доларів, які міноритарії "Укрнафти" вимагають в рахунок втрати дивідендів; 932 млн доларів міноритарії вимагають в рахунок штрафних санкцій; 1,679 млрд доларів в рахунок втрати вартості акцій.

Юридичними підставами для позову кіпрські компанії називають порушення державою Україна своїх міжнародно-правових зобов'язань перед інвесторами, які є наслідком Енергетичної хартії.

У січні 2018 року претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів.

У листопаді 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про взаємні розрахунки між "Нафтогазом", бюджетом і "Укрнафтою" на понад 40 млрд грн, які провели в грудні.

У грудні 2020 року голова Мін'юсту Денис Малюська заявляв, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма у лютому 2021 року може винести фінальне рішення за позовом.