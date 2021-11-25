"Укрнафту" розділять на дві частини. Одна дістанеться Коломойському – медіа

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Уряд планує до кінця року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини.

Про це пише "Дзеркало тижня".

За інформацією журналістів, схему поділу ще не затверджено.

В основі базового сценарію НАК "Нафтогаз України" дістаються чотири з шести нафтогазовидобувних управлінь, мова йде про західноукраїнські родовища ("Укрнафта-Захід") та газове "Полтаванефтегаз".

Групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова залишаться два нафтогазовидобувні управління – "Охтирканафтогаз" та "Чернігівнафтогаз".

При цьому, за даними ДТ, при виробництві на рівні минулого року у Коломойського та партнерів залишиться 62% видобутку нафти "Укрнафти" та 26% видобутку газу.

"Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 600 тис. тонн видобутку нафти. "Переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на тому ж "приватівському" Кременчуцькому НПЗ", – йдеться у статті.