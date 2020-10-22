"Нафтогаз" готовий укласти мирову з компаніями, які називав "шахрайськими"

Правління НАК "Нафтогаз України" проголосувало за укладення мирової угоди з фірмами, з якими до недавнього часу вело запеклу боротьбу і відкрито називало шахрайськими.

Про це повідомило джерело ЕП.

Рішення відправили на розгляд наглядової ради.

Раніше повідомлялося, що "Укртрансгаз" може найближчим часом в рамках мирової угоди віддати 300 млн кубів "спірного" газу пулу фірм.

історія з 300 млн кубів газу тягнеться ще з 90-х - наприкінці 1999 року маловідома ЗАТ "Укренергозбут", яка була зареєстрована в жовтні 1998 року, передала державному підприємству "Укртрансгаз" ("УТГ") 418 млн кубів газу. Паливо остання мала поставити споживачам, яких вкаже "Укренергозбут".

"Проте, як свідчать дані судового реєстру, держкомпанія виконала свої зобов’язання не в повному обсязі – в газотранспортній системі залишилось 305 млн кубів блакитного палива щодо яких сторони почали судовий процес, який у підсумку затягнеться на 20 років", - йдеться у матеріалі.

У 2019 році у конфлікті з'явилась третя сторона - ТОВ "ФК "Фін-інвест", яка викупила в "Укренергозбуту" право на отримання 305 млн кубів газу. За даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, "Фін-інвест" була зареєстрована 7 грудня 2018 року зі статутним капіталом 5,05 млн гривень.

"На початку січня 2020 року компанія отримала ухвалу, якою було змінено спосіб виконання рішення суду: із зобов’язання поставити газ (якого фізично не існувало - Ред.) на стягнення його еквіваленту у розмірі 2,3 млрд грн. Тоді в "Укртрансгазі" спільні дії "Укренергозбуту" та "Фін-інвест" назвали "такими, що можуть мати ознаки шахрайства".

Тимчасом приватна фірма пішла далі: спільними зусиллями вони домоглися арешту рахунків "Укртрансгазу" та списання з них 226 млн гривень, чим суттєво посилили свою позицію.

Вже 12 березня рахунки "УТГ" були розблоковані, але майже чверть мільярда гривень "Укртрансгазу" так ніхто й не повернув. Держкомпанія запевнила, що "докладе максимум зусиль для повернення незаконно списаних коштів", - йдеться у статті.

За даними ЕП, останні шість місяців сторони займалися підготовкою "мирової" угоди, через яку "УТГ" вже найближчим часом може втратити газу на 2 млрд гривень.

Зазначається, що коли конфлікт почав набирати обертів і з’явилась реальна загроза втратити 300 млн кубів газу або їх грошовий еквівалент, керівництво "Укртрансгазу" вийшло у публічну площину.

Публічно за "дочку" вступився і Андрій Коболєв, який вперше озвучив прізвище бенефіціара всієї цієї історії – бізнесмена Костянтина Жеваго.

"Там є проблемний розбаланс з групою Жеваго. Через який, між іншим, всі рахунки арештовані і компанія, що одержала, з нашої точки зору, несправедливе і незаконнерішення, намагається списати з рахунків "Укртрансгазу" десятки мільйонів гривень", - заявив Коболєв.

Повідомляється, що раніше "Укренергозбут" фігурувала в кількох кримінальних справах Генеральної прокуратури, пов'язаних з виведенням коштів рефінансу з банку "Фінанси і кредит", який належав Костянтину Жеваго.

За даними ЕП, до останнього за безуспішними спробами стягнути спірний газ дійсно стояли структури Костянтина Жеваго, однак нещодавно ситуація змінилася. Співрозмовники ЕП в "Нафтогазі" розповіли, що приватній фірмі вдалося зрушити ситуацію з місця не без допомоги київського бізнесмена Ігоря Воронова.

Останній добре розуміється в газових питаннях – раніше він був співвласником компанії "Укргазвидобуток". В 2012 році частку Воронова викупив "Смарт-холдинг" Вадима Новинського.

В проєкті угоди, який є в розпорядженні ЕП, прописаний чіткий алгоритм передачі газу та повернення коштів, хоча раніше "Укртрансгаз" неодноразово називав це списання неправомірним.

Спочатку підписану сторонами угоду повинен затвердити суд. Після цього протягом 5 днів з моменту набрання мировою угодою законної сили "Фін-інвест" має повернути "Укртрансгазу" частину списаних коштів - 20,5 млн гривень, а УТГ одночасно передасть компанії 30,5 млн кубів газу.

Потім - після виконання першого пункту - "Фін-інвест" протягом 10 днів повинен перерахувати держкомпанії ще 80 млн гривень, взамін чого отримає 107 млн кубів газу.

Останній крок - ще 10 днів фінкомпанія має на здійснення третього траншу розміром 125,5 млн гривень. Одночасно "Укртрансгаз" передає останні 166,543 млн кубів газу. Всі кошти мають бути перераховані на рахунок "УТГ" в "Укргазбанку".

ЕП звернулася до прес-служби "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" з проханням розповісти, що відбувається з цією справою і чому вона зникла з публічного простору. На момент публікації редакція не отримала відповіді на свій запит.

Читайте детальніше у статті: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди

Економічна правда