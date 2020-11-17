Справа на 2 мільярди: Суд затвердив мирову угоду між "дочкою" "Нафтогазу" і "шахрайськими" фірмами

Госпсуд Києва рішеннями від 10 та 13 листопада затвердив мирову угоду, яка передбачає передачу 300 млн кубів газу "Укртрансгазу" пулові фірм, з якими держкомпанія донедавна вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.

Про це свідчать дані судового реєстру.

Зокрема, рішенням від 10 листопада суд запропонував сторонам справи - ПрАТ "Укренергозбут" та "Укртрансгаз" надати до суду документи, які підтверджують повноваження на право підписання від імені юридичної особи мирової угоди, а також встановити строк на подання вказаних документів - 7 днів з дня вручення ухвали.

Рішенням від 13 листопада суд задовольнив позов Бандоли О.О. про затвердження мирової угоди між "Укртрансгазом", "Укренергозбутом" та "Фінансовою компанією "Фін-Інвест".

Передбачається, що після затвердження судом мирової угоди протягом 5 днів з моменту набрання мировою угодою законної сили "Фін-інвест" має повернути "Укртрансгазу" частину списаних коштів - 20,5 млн гривень, а УТГ одночасно передасть компанії 30,5 млн кубів газу.

Потім - після виконання першого пункту - "Фін-інвест" протягом 10 днів повинен перерахувати держкомпанії ще 80 млн гривень, взамін чого отримає 107 млн кубів газу.

Останній крок - ще 10 днів фінкомпанія має на здійснення третього траншу розміром 125,5 млн гривень. Одночасно "Укртрансгаз" передає останні 166,543 млн кубів газу. Всі кошти мають бути перераховані на рахунок "УТГ" в "Укргазбанку".

Нагадаємо:

2 листопада компанія "Укртрансгаз" звернулася до Господарського суду Києва з вимогою затвердити мирову угоду, яка передбачає передачу 300 млн кубів газу пулові фірм, з якими держкомпанія донедавна вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.

Правління НАК "Нафтогаз України" проголосувало за укладення мирової угоди з фірмами, з якими до недавнього часу вело запеклу боротьбу і відкрито називало шахрайськими.

За даними ЕП, останні шість місяців сторони займалися підготовкою "мирової" угоди, через яку "УТГ" вже найближчим часом може втратити газу на 2 млрд гривень.

Зазначається, що коли конфлікт почав набирати обертів і з’явилась реальна загроза втратити 300 млн кубів газу або їх грошовий еквівалент, керівництво "Укртрансгазу" вийшло у публічну площину.

Публічно за "дочку" вступився і Андрій Коболєв, який вперше озвучив прізвище бенефіціара всієї цієї історії – бізнесмена Костянтина Жеваго.

"Там є проблемний розбаланс з групою Жеваго. Через який, між іншим, всі рахунки арештовані і компанія, що одержала, з нашої точки зору, несправедливе і незаконнерішення, намагається списати з рахунків "Укртрансгазу" десятки мільйонів гривень", - заявив Коболєв.

Повідомляється, що раніше "Укренергозбут" фігурувала в кількох кримінальних справах Генеральної прокуратури, пов'язаних з виведенням коштів рефінансу з банку "Фінанси і кредит", який належав Костянтину Жеваго.

За даними ЕП, до останнього за безуспішними спробами стягнути спірний газ дійсно стояли структури Костянтина Жеваго, однак нещодавно ситуація змінилася. Співрозмовники ЕП в "Нафтогазі" розповіли, що приватній фірмі вдалося зрушити ситуацію з місця не без допомоги київського бізнесмена Ігоря Воронова.

Останній добре розуміється в газових питаннях – раніше він був співвласником компанії "Укргазвидобуток". В 2012 році частку Воронова викупив "Смарт-холдинг" Вадима Новинського.

В проєкті угоди, який є в розпорядженні ЕП, прописаний чіткий алгоритм передачі газу та повернення коштів, хоча раніше "Укртрансгаз" неодноразово називав це списання неправомірним.

Спочатку підписану сторонами угоду повинен затвердити суд. Після цього протягом 5 днів з моменту набрання мировою угодою законної сили "Фін-інвест" має повернути "Укртрансгазу" частину списаних коштів - 20,5 млн гривень, а УТГ одночасно передасть компанії 30,5 млн кубів газу.

Потім - після виконання першого пункту - "Фін-інвест" протягом 10 днів повинен перерахувати держкомпанії ще 80 млн гривень, взамін чого отримає 107 млн кубів газу.

Останній крок - ще 10 днів фінкомпанія має на здійснення третього траншу розміром 125,5 млн гривень. Одночасно "Укртрансгаз" передає останні 166,543 млн кубів газу. Всі кошти мають бути перераховані на рахунок "УТГ" в "Укргазбанку".

Читайте детальніше у статті: Назад у 90-ті: "Укртрансгаз" хоче віддати "шахраям" газу на 2 мільярди

Економічна правда