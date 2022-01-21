Газовики дещо збільшили продаж "соціального" газу на біржі

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Газовидобувні компанії на торгах 20 січня дещо збільшили обсяг пропозиції "соціального" газу і продали 4,5 млн кубометрів газу.

Про це йдеться у даних Української енергетичної біржі.

Газ реалізовували з поставкою у січні та лютому. Мінімальна ціна продажу становила 6 141 грн, середньозважена – 19 637 грн, максимальна – 31 560 грн.

Цього разу торгувати "пільговим" газом для виробників соціально значущих продуктів вийшли 10 компаній. А саме:

РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД;

ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"

ТОВ "Косул"

ТОВ "Трубопласт"

ПрАТ "УКРГАЗВИДОБУТОК"

ТОВ "Українська Бурова Компанія"

ТОВ "ГОРИЗОНТИ"

ПАТ "Укрнафта"

Спільне Підприємство "Полтавська газонафтова компанія"

ТОВ "НАДРА-ГЕОІНВЕСТ"

Раніше ЕП повідомляла, що чимало газовидобувних компаній ігнорують торги пільговим газом для виробників "соціальних" товарів, проте у разі саботажу влада може підвищити ренту на видобуток газу.

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Нагадаємо:

На другому аукціоні з продажу природного газу приватного видобутку підприємства соцсфери купили лише 510 тисяч кубомертів газу внаслідок браку пропозиції. На першому було продано 1,3 млн кубів, а на третьому – 2,7 млн кубів.

Рішення Кабміну про торги "соціальним" газом має низку проблем - зокрема, відсутній прозорий механізм постачання газу, а видобувні компанії заявляють про його незаконність та неринковість.

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу. Згодом його розширили до 8851 виробника.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда