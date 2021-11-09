Новини 9 листопада: на залізницю прийшло "велике будівництво", ціни вперше за пів року уповільнили зростання

Про Укрзалізницю. Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового напрямку "Великого будівництва" – "Нова Українська залізниця".

Крім того, "Укрзалізниця" у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn пасажирські перевезення.

Про ціни. Інфляція у жовтні пішла донизу після семи місяців зростання поспіль і становить 10,9% у річному вимірі, найбільше зросли ціни на овочі, хліб та газ.

Про біткоїн. Криптовалюти Bitcoin та Ether на торгах 9 листопада оновили історичні максимуми, однією з причин називають бажання інвесторів пом'якшити інфляційні ризики.

Про податки. Найчастіше серед бізнесу на спрощеній системі оподаткування штучно занижують доходи для податкової у готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі.

Про бюджет. Нардепи від "Слуги народу" пропонують виділити з бюджету 3 млрд грн на підтримку бізнесу і найманих працівників у червоних зонах карантину.

Ексклюзиви ЕП

Частину ФОПів зобов'язують з 1 січня користуватись касовими апаратами: як їх вибрати. Інструкція

З початку 2022 року частину ФОПів зобов'яжуть користуватися касовими апаратами. ЕП дослідила, які існують програмні рішення, чим вони відрізняються та скільки коштують

The Sustainable City: Як у Дубаї функціонує містечко з найменшим у світі карбоновим слідом

46 гектарів землі, 500 вілл, 2 700 жителів, 10 тис дерев, 10 МВт потужності сонячної електростанції і 100% чистої енергії. Місто, яке виробляє енергії більше, ніж споживає. Звучить як наукова фантастика, але це місто вже існує.