УЗ передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn з 2022 року – міністр

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"Укрзалізниця" у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пасажирські перевезення.

Про це під час виступу на форумі "Велике будівництво: нова залізниця" заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"За планом, ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року. Нагадаю, що Deutsche Bahn має такий досвід у Казахстані, і він досить успішний", - сказав міністр.

За його словами, зараз компанії реалізують першу фазу спільного співробітництва - надання консультаційних послуг.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn Engineering&Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень - у разі успішної співпраці вже у 2022 році німці можуть взяти в управління ці перевезення.

Фахівці Deutsche Bahn E&C почали роботу над проєктом удосконалення пасажирських перевезень в Україні - очікується, що Deutsche Bahn E&C надасть проєкт звіту з рекомендаціями до кінця цього року.

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового напрямку "Великого будівництва" - "Нова Українська залізниця".

Економічна правда