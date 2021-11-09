Зеленський оголосив про старт "Великого будівництва" на УЗ

фото: uatv

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового напрямку "Великого будівництва" - "Нова Українська залізниця".

Про це він сказав під час виступу на форумі "Велике будівництво: нова залізниця".

"Два роки тому я анонсував початок нашої нової президентської програми - у медіапросторі з'явилось нове словосполучення "Велике будівництво". Незабаром "Велике будівництво" з'явилось і в реальному просторі, ми стали будувати, ремонтувати тисячі кілометрів доріг. Це був перший, але не єдиний напрямок.

Слідом за дорогами стартувало будівництво і реконструкція сотень шкіл, садочків, лікарень. Далі - спорткомплекси, стадіони, басейни. Далі - регіональні аеропорти. Потім - замки, собори, музеї. А сьогодні ми презентуємо нове далі - стартує наступний дуже важливий напрямок "Нова Українська залізниця", - розпочав свій виступ Зеленський.

За його словами, роками залізницю руйнувала корозія - "поганий мнеджмент і корупція".

"Як іржа, її вкрили непрозорість та неефективність. Через ці "не" вона стала недешева, незручна і навіть небезпечна.

Стан, до якого була доведена наша УЗ, за ці роки, можна коротко, але влучно описати так - доісторичний локомотив, який зношеними шляхами ледве-ледве тягне потяг із скрипучими вагонами до брудних станцій і до некомфортних вокзалів", - додав президент.

Він нагадав, що влітку залучили у цей процес РНБО - "поки цей потяг не дістався кінцевої точки".

"Стратегічний актив, який дехто вважав своєю особистою, своєю приватною компанією перевезень, держава сьогодні повертає під свій контроль", - зазначив Зеленський.

За його словами, уже є перші позитивні результати.

"Вперше за 12 місяців УЗ вийшла на прибутковість. Вперше за довгий час підвищено вартість вантажних перевезень, занижені тарифи на користь великого бізнесу - в минулому. Замість них - додаткові 2 млрд грн, які УЗ отримала цього року і понад 12 млрд грн, які компанія обов'язково отримає у наступному році", - резюмував президент.

Він також заявив, що УЗ купує електроенергію напряму у державного постачальника не через фірми-прокладки, заощаджуючи 4 млрд грн.

Крім цього, президент сказав про відновлення співпраці "з ключовим національним підприємством у сфері вагонобудування" - Крюківським заводом.

"На цьому заході представлені нові побудовані дизельні поїзди. 3 УЗ отримає до кінця року. Ще 20 - буде замовлено на 22-23 роки. Цього року також УЗ отримає нових 20 спальних вагонів - перші із анонсованої сотні.

У планах - за 2 наступні роки побудувати таких ще 500. Сучасних, наших українських 500 купейних вагонів", - додав Зеленський.

Також він розповів про проєкт City Express, який запускають - за його словами, зараз йде закупівля сучасних електропотягів. Перші потяги мають вийти на маршрути у Києві, Харкові, Дніпрі у наступному році, анонсував президент.

Крім цього, президент анонсував "наймасштібнеіше за роки незалежності" будівництво і модернізацію рухомого складу і залізничних шляхів.

"Це програма з оновлення вантажних вагонів до 2028 року. Десятки тисяч нових вагонів, тисячі нових робочих місць, формування абсолютно нового ринку загальним обсягом 100 млрд грн", - резюмував він.

Нагадаємо:

Новий в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін заявив, що в УЗ розпочинається "Велике будівництво".

Економічна правда