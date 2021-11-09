Bitcoin оновив історичний максимум
Криптовалюти Bitcoin та Ether на торгах 9 листопада оновили історичні максимуми, однією з причин називають бажання інвесторів пом'якшити інфляційні ризики.
Про це повідомляє Bloomberg, дані Coingecko.
Найбільша криптовалюта світу Bitcoin зросла до 68 641 долара, чим показала зростання на 340% відносно листопада торік. Капіталізація Bitcoin становить наразі 1,3 трлн доларів.
Ether оновив рекорд у понеділок, 8 листопада, але продовжив зростання і на наступний день. На 8:50 за Києвом котирування становлять 4 817 доларів, а близько шостої ранку токен оновив максимум у 4 857 доларів. За рік Ether зріс на 960%.
Крипторинок наразі оцінюється у 3,1 трлн доларів.
Причинами такого зростання аналітики називають прагнення інвесторів пом’якшити ризики від інфляції. Крім того, інтерес підживлюють рекордно низькі ефективні ставки у США.
Нагадуємо:
У понеділок біткоїн піднявся до пікового показника за два з половиною тижні, а Ethereum піднявся до нового рекорду.
Котирування Bitcoin 20 жовтня побила історичний максимум та сягнули 67 053 доларів.
Останній рекорд зумовив вихід першого пов'язаного з Bitcoin індексного фонду (ETF) на Нью-Йоркську біржу. Цей фонд, ProShares Bitcoin Strategy, інвестуватиме у криптовалютні ф’ючерси.
Економічна правда
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