Bitcoin оновив історичний максимум

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Криптовалюти Bitcoin та Ether на торгах 9 листопада оновили історичні максимуми, однією з причин називають бажання інвесторів пом'якшити інфляційні ризики.

Про це повідомляє Bloomberg, дані Coingecko.

Найбільша криптовалюта світу Bitcoin зросла до 68 641 долара, чим показала зростання на 340% відносно листопада торік. Капіталізація Bitcoin становить наразі 1,3 трлн доларів.

Ether оновив рекорд у понеділок, 8 листопада, але продовжив зростання і на наступний день. На 8:50 за Києвом котирування становлять 4 817 доларів, а близько шостої ранку токен оновив максимум у 4 857 доларів. За рік Ether зріс на 960%.

Крипторинок наразі оцінюється у 3,1 трлн доларів.

Причинами такого зростання аналітики називають прагнення інвесторів пом’якшити ризики від інфляції. Крім того, інтерес підживлюють рекордно низькі ефективні ставки у США.

Нагадуємо:

У понеділок біткоїн піднявся до пікового показника за два з половиною тижні, а Ethereum піднявся до нового рекорду.

Котирування Bitcoin 20 жовтня побила історичний максимум та сягнули 67 053 доларів.

Останній рекорд зумовив вихід першого пов'язаного з Bitcoin індексного фонду (ETF) на Нью-Йоркську біржу. Цей фонд, ProShares Bitcoin Strategy, інвестуватиме у криптовалютні ф’ючерси.

Економічна правда