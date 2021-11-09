The Sustainable City: Як у Дубаї функціонує містечко з найменшим у світі карбоновим слідом

46 гектарів землі, 500 вілл, 2 700 жителів, 10 тис дерев, 10 МВт потужності сонячної електростанції і 100% чистої енергії. Місто, яке виробляє енергії більше, ніж споживає. Звучить як наукова фантастика, але це місто вже існує.

У 2015 році компанія Diamond Developers завершила будівництво Sustainable City, розташованого за 30 км від найбільш густонаселеного в ОАЕ міста Дубаю.

По периметру Sustainable City окреслене чітко визначеними кордонами. Ними слугують дві з половиною тисячі десятиметрових дерев. Це перша лінія захисту від брудних речовин і, як її називають самі жителі, "буферна зона" з Дубаєм.

Екологічні інновації

Sustainable City спроєктоване з трирівневим підходом до сталого розвитку, враховуючи екологічну, соціальну та економічну складові. Тут побудовано 500 сучасних вілл і всі вони вже продані або здані в оренду.

Вілли згруповані у п'ять житлових кластерів, кожен з яких має міську ферму і вітрові вежі, що охолоджують вулиці. ОАЕ – спекотна країна, навіть у листопаді денна температура повітря там не опускається нижче 30 градусів.

Кожна вілла оснащена терасою з виглядом на місто. Фасади вілл спрямовані на північ, що дозволяє зменшити вплив сонячних променів. Вікна мають подвійне скління, а стіни – високу теплоізоляцію. Техніка всередині – енергозберігальна.

На дахах вілл встановлені сонячні батареї з гідропанелями. Вони вилучають з повітря питну воду завдяки енергії сонця. Без будь-яких додаткових затрат ці гідропанелі щодня збирають до десяти літрів питної води.

Стічні води повністю утилізуються завдяки папірусу як біофільтру, 90% відходів Sustainable City переробляють. Для розвитку циркулярної економіки керівництво міста працює з великими компаніями і зі стартапами з компостування.

Благоустрій міста

На вулицях Sustainable City не зустріти жодного автомобіля. Вони або рухаються по периферійних дорогах, або припарковані на автостоянках на відстані близько 85 метрів до кожної вілли. До помешкань резиденти дістаються пішки, велосипедами чи спеціальними електричними багі.

На дахах автостоянок також є сонячні панелі, які продукують додаткову енергію. Така відмежованість вілл від транспортних засобів не лише покращує стан повітря, а й підвищує рівень безпеки на дорогах.

У центрі міста створений громадський парк площею 3 тис кв м. У ньому розташовані одинадцять теплиць. джерело: www.thesustainablecity.ae

Басейни напіволімпійського розміру, спортклуби, дитячі майданчики, йога, тріатлон, щотижневий кемпінг – усе це для жителів безплатно. На території міста є два великі громадські озера, наповнені очищеними побутовими стічними водами. Є затінені бігові доріжки, збудовані з перероблених шин.

Sustainable City потурбувалося і про клінінгову індустрію, ставши першим у світі містом, яке забезпечило мешканців екологічними засобами для прибирання будинків. Посеред міста розташована станція Pure Aqueous Ozone, з якої кожен охочий може набрати дезодоруючий розчин, що очищає будь-які поверхні.

фото авторки

Цей засіб містить високу концентрацію розчиненого у воді озону, який славиться антисептичною дією. Розробники переконують: навіть якби людина випадково випила розчин, з нею нічого б не сталося, бо він не містить хімікатів.

У центрі міста створений громадський парк площею 3 тис кв м. У ньому розташовані одинадцять теплиць, де культивують до 1 млн рослин. Продукти вирощують насамперед для мешканців, а залишки продають за межі міста.

Всередині теплиці фото авторки

У Sustainable City розташована міжнародна школа Fairgreen, яка встановлює стандарти з інтеграції Цілей сталого розвитку в навчальний процес. Застосовуючи інноваційні практики викладання, заклад вчить дітей позитивно впливати на довкілля і надихає ставати амбасадорами сталого розвитку.

Діяти локально, мислити глобально

Завдяки впевненому руху до карбонової нейтральності за 2020 рік місто уникнуло викидів 623 тонн CO 2 , що еквівалентно зменшенню потоку зі 127 автомобілів. Згідно з опитуванням, 98% мешканців сортують сміття, 73% – почали більш свідомо споживати, 53% – зменшили використання автомобілів.

Чи викликає така самодіяльність міста спротив уряду країни? Навпаки. Влада підтримує ініціативи Дубаю у його прагненні до сталого розвитку та екологічного майбутнього. Зрештою, Sustainable City не лише повністю забезпечує себе енергією, а й продукує її для інших територій емірату.

джерело: www.thesustainablecity.ae

Уряд ОАЕ поставив собі за мету досягти ідеального балансу між економічним та соціальним розвитком країни. Національна агенда ОАЕ Vision 2021 зосереджена на покращенні якості повітря, збереженні водних ресурсів, збільшенні внеску чистої енергії та реалізації планів "зеленої" економіки.

ОАЕ визначають охорону довкілля одним з пріоритетів, тож не дивно, що реалізація ідеї найбільш екологічного міста світу стала можливою саме тут.

За прогнозами ООН, у 2050 році 70% населення планети житиме в містах. Саме міста є найбільшими забруднювачами довкілля, оскільки вони продукують 70% викидів вуглецю. Розвинені країни працюють над тим, аби покращити якість життя мешканців міст і запобігти непоправним змінам в екосистемах.

Розумні сталі міста, яскравим представником яких є Sustainable City, – це частина стратегії ОАЕ з уникнення екологічної катастрофи і підтвердження "концепту сталого розвитку" в такому масштабі.

На щастя, в Україні ринок відновлюваної енергії теж розвивається. Українські екологічні стартапи вражають, а великі компанії дедалі частіше стають на шлях відповідального виробництва і споживання. Тож дубайське Sustainable City варто розглядати не як об'єкт заздрості, а як джерело натхнення і мотивації.

Марія Дідик, директорка з комунікацій Глобального договору ООН в Україні

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