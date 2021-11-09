Дослідження: який бізнес ховається від податків на спрощеній системі

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Найчастіше серед бізнесу на спрощеній системі оподаткування штучно занижують доходи для податкової у готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії.

Аналітики з’ясували, що серед бізнесу на "спрощенці" найчастіше не відображають справжні доходи підприємці 2-ї групи: HoReCA (40% компаній), торгівля (30%) та переробна промисловість (26%).

Вони аномально часто звітують про доходи "впритул" до лімітів груп та порогу обов'язкового застосування касових апаратів (РРО). Інший спосіб занизити обіг – поділити його на низку ФОПів. Це допомагає платити менше податків, але б’є по конкуренції та бюджету, зазначають у ЦЕС.

У Центрі пояснили, що зловживання спрощеною системою створює нерівні умови для бізнесу, який працює на загальній системі, стимулює попит на "схемний" ПДВ та спрощує збут нелегального імпорту.

"Втрати економіки країни від цього більші, ніж прямі втрати бюджету від недобору податків зі спрощенців", – резюмують аналітики.

Автори дослідження вважають, що для зменшення зловживань необхідно переорієнтувати критерії 1-2 групи "спрощенців" на справжній самозайнятий та малий бізнес.

Також з цією метою потрібно запровадити обов'язкові РРО для готівкових операцій та обов’язкове ПДВ для підприємств роздрібної торгівлі 3-ї групи спрощеної системи.

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Нагадуємо:

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