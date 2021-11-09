"Слуги" пропонують виділити 3 мільярди на підтримку бізнесу, який закриється під час карантину

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Нардепи від "Слуги народу" пропонують виділити з бюджету 3 млрд грн на підтримку бізнесу і найманих працівників у червоних зонах карантину.

Проце йдеться у законопроєкті №6297, який зареєстрували у Раді 8 листопада.

"Подолання наслідків кризової економічної ситуації, спричиненої заходами щодо запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є одним з пріоритетних завдань держави і вимагає постійного реагування на потреби бізнесу, сприяння відновленню його економічної активності, а також захисту життя й здоров'я найманих працівників.

Однак відновлення роботи суб'єктів господарювання у період послаблення карантинних заходів та виходу з карантину потребує підтримки та вжиття відповідних заходів реагування з боку держави з метою стимулювання та поліпшення умов діяльності таких суб'єктів, а також заохочення суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації", - йдеться у пояснювальній записці.

Кошти будуть виділені за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету у січні-жовтні.

Відповідно до законопроєкту, 3 млрд грн спрямують за новою бюджетною програмою Мінекономіки - для соціальної підтримки застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання.

Планується, що таке рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

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Економічна правда