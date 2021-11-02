У ДТЕК вважають звинувачення щодо аварійної допомоги "політичним тиском"

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У холдинґу ДТЕК Ріната Ахметова вважають заяву Укренерго щодо причин запиту аварійної допомоги з Білорусі "політичним тиском".

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У ДТЕК вимагають "спростування звинувачень у бік компанії щодо причин зриву балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі".

Компанія заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Там додали, що попри кризу на ринку енергоресурсів та рекордні ціни імпортували понад 300 тисяч тонн вугілля, чим надали "безкоштовну підтримку державним ТЕС". Наразі ДТЕК очікує ще чотири партії вугілля зі США, "тоді як державна генерація – 0".

"Компанія сприймає вигадані звинувачення системного оператора як частину політичного тиску у відповідь на послідовну та принципову позицію щодо неприпустимості імпорту електроенергії з Росії та Білорусі", – заявили в енергокомпанії Ахметова.

"Це є спробою перекласти відповідальність за провальну енергетичну політику країни з держпосадовців на енергетиків та шахтарів", – резюмують у ДТЕК.

Нагадуємо:

2 листопада в Україну розпочалося постачання електроенергії з Білорусі в рамках аварійної допомоги.

Згодом в Укренерго заявили, що аварійна допомога надійшла з Білорусі та Словаччини. Вона знадобилися через низку аварій на електростанціях ДТЕК Ахметова. Через це оператор попросить Енергетичну інспекцію перевірити обладнання компанії.

Енергетичний холдинґ ДТЕК, до якого входять ТЕС із заяви Укренерго, належить Рінату Ахметову

Раніше "Укренерго" скасував місячний аукціон з доступу до міждержавних перетинів з РФ та Білорусі на листопад на виконання рішення суду за позовом ДТЕК Західенерго.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

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Економічна правда