Новини 5 жовтня: напад на журналістів у держбанку, газові рекорди, проблеми у Facebook

Про напад на журналістів у держбанку. На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Про газові рекорди. Ф’ючерси на газ у Європі вкотре встановили історичний рекорд з позначкою 1277 доларів за тисячу кубів.

Згодом ф'ючерси на газ у Європі 5 жовтня знову встановили новий історичний рекорд - перевищивши позначку в 1400 дол за тисячу кубів (1427 дол).

Про проблеми у Facebook. Facebook Inc назвала причину шестигодинного збою на своїх ресурсах Facebook, Instagram та Whatsapp – це зміни конфігурації маршрутизаторів.

Через зупинку роботи соцмереж компанії Facebook її засновник Марк Цукерберґ за декілька годин втратив 6 мільярдів доларів статків.

Компанія Facebook роками знала про шкоду, яку завдають користувачам її платформи, проте ігнорувала це заради прибутків – викривачка дасть показання у Сенаті США.

Про нафту. Країни-експортери нафти на засіданні вирішили надалі збільшувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на день у листопаді, ціни на WTI зросли до семирічних максимумів.

Про вугілля. Українські теплоелектростанції мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.

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Друге велике падіння: чому Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger та Oculus VR впали

Що сталося з найпопулярнішою мережею у світі та її платформами.

Китай на межі катастрофи через нестачу вугілля, простоюють тисячі підприємств. На що це може вплинути?

Як так вийшло, що країна, на яку припадає 50% світового видобування вугілля, не може забезпечити безперебійну роботу власних теплових електростанцій?