Новини 5 жовтня: напад на журналістів у держбанку, газові рекорди, проблеми у Facebook
Про напад на журналістів у держбанку. На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.
За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.
Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
Про газові рекорди. Ф’ючерси на газ у Європі вкотре встановили історичний рекорд з позначкою 1277 доларів за тисячу кубів.
Згодом ф'ючерси на газ у Європі 5 жовтня знову встановили новий історичний рекорд - перевищивши позначку в 1400 дол за тисячу кубів (1427 дол).
Про проблеми у Facebook. Facebook Inc назвала причину шестигодинного збою на своїх ресурсах Facebook, Instagram та Whatsapp – це зміни конфігурації маршрутизаторів.
Через зупинку роботи соцмереж компанії Facebook її засновник Марк Цукерберґ за декілька годин втратив 6 мільярдів доларів статків.
Компанія Facebook роками знала про шкоду, яку завдають користувачам її платформи, проте ігнорувала це заради прибутків – викривачка дасть показання у Сенаті США.
Про нафту. Країни-експортери нафти на засіданні вирішили надалі збільшувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на день у листопаді, ціни на WTI зросли до семирічних максимумів.
Про вугілля. Українські теплоелектростанції мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.
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