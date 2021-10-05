"Невідкладна загроза для США": Facebook ігнорував шкоду суспільству заради прибутків

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Компанія Facebook роками знала про шкоду, яку завдають користувачам її платформи, проте ігнорувала це заради прибутків – викривачка дасть показання у Сенаті США.

Про це відомо з етеру CBS News, Reuters, Wall Street Journal.

Ім’я викривачки – Френсіс Гоґен, вона колишня аналітикиня даних Facebook. Зокрема, на посаді займалася дослідженням впливу платформ Facebook на користувачів. Гоґен пішла з компанії у травні цьогоріч.

Спершу документи анонімно передали виданню Wall Street Journal, але викривачка вирішила згодом виступити публічно в етері CBS News.

За її словами, Facebook ставить прибутки компанії понад інтереси суспільства і знає про це. Зокрема, компанія бреше щодо поступу у боротьбі з ненавистю, жорстокістю та дезінформацією у соцмережах.

Алгоритм Facebook налаштований на поділ та поляризацію суспільства, що сприяє поширенню політичного неспокою та ненависті. Водночас саме це приносить компанії її прибутки – люди частіше переходять на рекламні оголошення та проводять більше часу онлайн.

Зокрема, компанію звинувачують у шкоді, яку її платформа Instagram завдає підліткам і сприяє розвитку проблем з ментальним здоров’ям, особливо у дівчат. Facebook про це було відомо з внутрішнього дослідження. Крім того, компанія була бездіяльна у протидії дезінформації щодо вакцин.

Гоґен також заявила, що Facebook зробила надто мало у боротьбі з плануванням насилля на платформі. Соцмережу використовували, аби організувати масові страти у М’янмі; штурм Капітолію прихильниками експрезидента США Дональда Трампа, аби зірвати оголошення результатів президентських виборів 2020 року.

Сама Гоґен у Сенаті закликатиме владу взяти Facebook під суворіший нагляд, а також добитися доступу до внутрішніх даних компанії. Це дозволить створити заходи для захисту даних, безпеки користувачів та боротьбі з нелегальним контентом.

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