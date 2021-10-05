У Facebook назвали причину шестигодинного збою

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Facebook Inc назвала причину шестигодинного збою на своїх ресурсах Facebook, Instagram та Whatsapp – це зміни конфігурації маршрутизаторів.

Джерело: Facebook Engineering

Дослівно: "Наші інженерні групи дізналися, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали цей зв'язок.

Це порушення мережевого трафіку зумовило каскадний вплив на способи зв'язку наших центрів обробки даних, в результаті чого наші послуги були зупинені".

На ранок 5 жовтня соцмережі відновили роботу, йдеться у даних Downdetector.

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Передісторія:

Facebook, разом із Whatsapp та Instagram не працювали декілька годин. Повідомлялося, що платформи стали недоступними, адже користувачі не були коректно спрямовані системою доменних імен (Domain Name System, DNS). Система дозволяє перенаправляти користувачів на потрібну адресу. Ці налаштування контролює безпосередньо Facebook.

Фінанси засновника Facebook Марка Цукерберга зменшилися на $6,7 млрд.

Українська правда