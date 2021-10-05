Зупинка Facebook коштувала Цукерберґу 6 мільярдів доларів

Марк Цукерберґ фото mark zuckerberg/facebook

Через зупинку роботи соцмереж компанії Facebook її засновник Марк Цукерберґ за декілька годин втратив 6 мільярдів доларів статків.

Про це йдеться у рейтингу Forbes у живому часі, дані Markets Insider.

Цукерберґ опинився на шостій позиції у списку найзаможніших людей світу зі статками у 116,8 млрд доларів. Активи мільярдера скоротилися на 4,8 %, або 5,9 млрд доларів, за лічені години після зупинки Facebook, Instagram та WhatsApp.

Акції компанії (а відтак і її капіталізація) одразу почали падати до мінімуму у 323,65 долара з 340,19 долара напередодні. Акції закрилися на торгах з позначкою у 327, 5 долара (-4,52%).

markets insider

Наразі рейтинг найбільш заможних людей очолює засновник Tesla Ілон Маск (201,2 млрд дол), за яким розташувалися засновник Amazon Джеф Безос (186,6 млрд дол) та Бернар Арно з родиною (173,3 млрд дол).

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Дана Гордійчук, ЕП