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"Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у заволодінні банківською таємницею

Вівторок, 5 жовтня 2021, 13:00
 
фото укрінформ

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Джерело: пресслужба банку у Facebook у відповідь на повідомлення "Схем" про напад на їхню знімальну групу під час інтерв’ю з главою держбанку Євгеном Мецгером у його кабінеті

Дослівно: "На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації.

Враховуючи наведене, банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства і Кодексу етики українського журналіста".

Деталі: У банку пояснили, що погодилися на інтерв’ю "Радіо Свобода" "згідно з переліком питань у запиті", але під час спілкування з Мецгером журналіст став питати "про діяльність клієнтів банку".

Пресслужба зазначила, що ця інформація є банківською таємницею, тому вони були змушені зупинити інтерв’ю.

У банку переконують, що "подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі".  Мовляв, журналісту запропонували підготувати питання, щоб банк міг "підготувати розгорнуті відповіді".

В "Укрексімбанку" запевняють, що після цього "журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)".

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Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 
  • Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 

Українська правда

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Укрексімбанк

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