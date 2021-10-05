"Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у заволодінні банківською таємницею

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Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Джерело: пресслужба банку у Facebook у відповідь на повідомлення "Схем" про напад на їхню знімальну групу під час інтерв’ю з главою держбанку Євгеном Мецгером у його кабінеті

Дослівно: "На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації.

Враховуючи наведене, банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства і Кодексу етики українського журналіста".

Деталі: У банку пояснили, що погодилися на інтерв’ю "Радіо Свобода" "згідно з переліком питань у запиті", але під час спілкування з Мецгером журналіст став питати "про діяльність клієнтів банку".

Пресслужба зазначила, що ця інформація є банківською таємницею, тому вони були змушені зупинити інтерв’ю.

У банку переконують, що "подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі". Мовляв, журналісту запропонували підготувати питання, щоб банк міг "підготувати розгорнуті відповіді".

В "Укрексімбанку" запевняють, що після цього "журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)".

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Передісторія:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Українська правда