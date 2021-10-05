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Напад на журналістів "Схем" у банку: поліція розбирається

Вівторок, 5 жовтня 2021, 10:44
 
фото схеми/радіо свобода

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "На даний час правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування".

Деталі: Напередодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від редактора інтернет-видання про те, що у приміщенні банку на вулиці Антоновича знімальній групі перешкоджають журналістській діяльності.

Для встановлення всіх обставин події на виклик виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Що передувало: На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали 2 камери, картки з записом. Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Українська правда

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Укрексімбанк

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